Task force a ’caccia’ delle zanzare Asl in azione | Controlli a tappeto

È tornato a casa il bimbo di un anno, sta meglio. Era stato ricoverato al San Donato per i sintomi di una puntura di zanzara, una delle tante "varianti" di questa estate: si chiama Zika. L'aveva punto durante un viaggio all'esterno con i genitori. Ora la paura è passata, dopo i due giorni in ospedale sotto osservazione e al centro delle cure degli specialisti. Ma in queste settimane a tenere banco nelle cronaca e purtroppo dentro le corsie degli ospedali è il virus West Nile, trasmesso da una zanzara, di quelle che vivono anche dalle nostre parti. Dal reparto di Malattie Infettive, Laura Bernini, infettivologa spiega: "Si tratta di arbovirosi, trasmessa dalla zanzara comune del genere Culex.

Task force a 'caccia' delle zanzare. Asl in azione: Controlli a tappeto; "Mosquito alert", con lo smartphone si va a caccia di zanzare; Zanzare che trasmettono virus: tracciarle è importante. Con l'app Mosquito Alert, i cittadini aiutano i ricercatori.

Era stato ricoverato al San Donato per i sintomi di una puntura di zanzara, una delle tante "varianti" di questa estate: si chiama Zika.