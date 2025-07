Taser alla polizia locale Fratelli d' Italia | Una nostra proposta diventata realtà

Dopo Conegliano e Montebelluna, dove i taser sono già stati presentati e a breve entreranno nella normale dotazione della polizia locale, anche il Comune di Treviso ha avviato l'iter per dotarsene dopo l'ok del consiglio comunale di qualche settimana fa. Per “armare” gli agenti del comando di via. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: taser - polizia - locale - fratelli

Taser agli agenti della polizia locale di Milano: via alla sperimentazione di sei mesi - Ore 15 di ieri, siamo in via Murat. “Aiuto, mi ammazzano”, urla un uomo dal terzo piano di un palazzo.

Polizia locale: 4 taser in arrivo - Più strumenti per il corpo della polizia locale. In arrivo ci sono infatti quattro taser, l’arma a impulsi elettrici, oltre alla formazione per venti agenti del comando.

Si spoglia davanti a una ragazza e la insegue: lei chiede aiuto, lui va fuori di sé. La polizia costretta a usare il taser - Si è spogliato in pieno giorno davanti a una donna (che poi ha inseguito) e, non pago, ha avuto da ridire anche contro le forze dell'ordine che erano intervenute per bloccarlo e che alla fine sono state costrette a usare il taser.

Taser alla polizia locale, Fratelli d'Italia: «Una nostra proposta diventata realtà»; Taser per la Polizia Locale, respinta ancora una volta la mozione di Fratelli d'Italia; Rucco e Scanavin (FdI): bene i taser alla Polizia Locale di Thiene.

Taser agli agenti della polizia locale: la giunta comunale dà il via libera per la dotazione - Anche gli agenti della polizia locale di Treviso avranno in dotazione il taser, l’arma a impulsi elettrici che in caso di estrema necessità potrà ... Lo riporta ilgazzettino.it

Presentata la proposta di legge di Fratelli d’Italia: "Taser, spray e ... - Sul taser alla Polizia locale, oggetto di scontro nei giorni scorsi a Bologna, Fratelli d’Italia fa un passo avanti. Come scrive ilrestodelcarlino.it