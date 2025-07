Taremi Inter la cessione è più vicina | fissato questo prezzo può sbloccare un colpo in entrata

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. Tra gli esuberi in casa Inter figura ormai stabilmente Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano arrivato la scorsa stagione dall’FC Porto, ma che finora ha faticato a ritagliarsi uno spazio da protagonista nella squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la prossima settimana potrebbe essere cruciale per il futuro di Taremi, con novità importanti attese già nei prossimi giorni. Dopo qualche giorno di vacanza supplementare concessa dall’Inter, l’attaccante tornerà a Milano sabato, dove gli è stato comunicato in modo chiaro e definitivo che non c’è più posto per lui nel progetto tecnico della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

