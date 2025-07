Taranto sindaco Bitetti | Revocate dimissioni sarò a riunione ex Ilva

(Adnkronos) – Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha revocato le dimissioni e oggi sarà al Ministero delle imprese e del Made in Italy per la riunione sull’accordo di programma per l’ex Ilva. "Non posso pensare che si discuta della nostra città e nessuno ci sia a rappresentarla", ha detto il primo cittadino della città . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

Avanti tutta con chi è della partita per la decarbonizzazione dell’ex Ilva. Dopo le dimissioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, minacciato dai comitati ambientalisti, il ministro per le Imprese Adolfo Urso tira dritto e il Mimit conferma l’incontro convocato domani Vai su Facebook

Dimissioni sindaco di Taranto, Tacente: "C'è bisogno di scelte coraggiose, Bitetti ci metta la faccia" Vai su X

