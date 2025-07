Taranto | il sindaco ritira le dimissioni e non firma l’accordo per l’ex Ilva Pietro Bitetti

Il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ritira le dimissioni, durate dunque tre giorni. Bitetti lo ha comunicato con un video tramite social network. Il sindaco di Taranto non ha firmato l’accordo interistituzionale, al ministero delle Imprese, sull’ex Ilva. L'articolo Taranto: il sindaco ritira le dimissioni e non firma l’accordo per l’ex Ilva Pietro Bitetti proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: il sindaco ritira le dimissioni e non firma l’accordo per l’ex Ilva Pietro Bitetti

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

