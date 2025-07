Taranto il sindaco Bitetti ritira le dimissioni e va a Roma per l’accordo sull’ex Ilva

Taranto, 31 luglio 2025 – Dimissioni ritirate. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ci ripensa e fa sapere che oggi sarĂ a Roma al Mimit per la riunione sull' accordo di programma per l'ex Ilva. ''Non posso pensare che si discuta della nostra cittĂ e nessuno ci sia a rappresentarla'', ha detto il primo cittadino della cittĂ jonica all' Adnkronos, sottolineando che le dimissioni non avevano origine in ''questioni politiche'' o ''di fughe'' ma volevano '' testimoniare un gesto eclatante, perchĂ© il linguaggio delle intimidazioni e delle offese non deve prevalere''. Il sindaco aveva presentato le dimissioni lunedì scorso, appena 50 giorni dopo la sua elezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taranto, il sindaco Bitetti ritira le dimissioni e va a Roma per l’accordo sull’ex Ilva

In questa notizia si parla di: taranto - bitetti - dimissioni - roma

Amministrative a Taranto: primo Bitetti, poi Tacente. Si va verso il ballottaggio - Affluenza definitiva al voto per le comunali di Taranto: 56,60% (nel 2022 52,21 ma si votò solo la domenica).

Tacente: “Bitetti e M5S, la coalizione del No: l’alleanza del blocco totale di Taranto” - Tarantini Time Quotidiano «L’ipotesi di accordo tra il candidato del centrosinistra Piero Bitetti e il Movimento 5 Stelle alle condizioni di questi ultimi è la dimostrazione plastica di una coalizione del No, ostaggio di veti ideologici e finalizzata solo alla conquista del potere.

Amministrative a Taranto, exit poll: in vantaggio Bitetti, si va verso il ballottaggio - Affluenza definitiva al voto per le comunali di Taranto: 56,60% (nel 2022 52,21 ma si votò solo la domenica).

Il sindaco di #Taranto Piero #Bitetti ha ritirato le dimissioni e annunciato che nelle prossime ore sarà a Roma al ministero delle Imprese per partecipare alla riunione decisiva sul futuro dell’ex Ilva: è prevista la firma dell’accordo per il rilancio dell’impianto sider Vai su X

Avanti tutta con chi è della partita per la decarbonizzazione dell’ex Ilva. Dopo le dimissioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, minacciato dai comitati ambientalisti, il ministro per le Imprese Adolfo Urso tira dritto e il Mimit conferma l’incontro convocato domani Vai su Facebook

Taranto, il sindaco Piero Bitetti ritira le dimissioni: “Sarò a Roma per l’incontro sull'ex Ilva”; Bitetti in viaggio per Roma per partecipare al vertice sull'ex Ilva; Bitetti verso la revoca delle dimissioni, potrebbe andare al vertice a Roma.

Taranto, il sindaco Bitetti ritira le dimissioni e va a Roma per l’accordo sull’ex Ilva - Il primo cittadino torna sui suoi passi: ''Non posso pensare che si discuta della nostra città e nessuno ci sia a rappresentarla'' ... quotidiano.net scrive

Sindaco Bitetti verso ritiro dimissioni: va al Mimit per incontro ex Ilva - La revoca delle dimissioni, che sembrava esclusa fino a ieri, sarebbe legata all’esigenza di garantire la presenza istituzionale della città al tavolo ministeriale ... Lo riporta msn.com