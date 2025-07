Taranto il sindaco Bitetti ritira dimissioni

Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha ritirato le proprie dimissioni presentate pochi giorni fa dopo essere stato duramente contestato da parte di movimenti ambientalisti locali che gli chiedevano di non firmare l'accordo trovato per il futuro dell' ex Ilva. Questo pomeriggio, dunque, Bitetti dovrebbe presenziare alla riunione convocata dal ministro Adolfo Urso presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'incontro sancirà la firma dell'accordo interistituzionale che chiarirà il futuro dello stabilimento di Taranto. La revoca delle dimissioni, presentate per "inagibilità politica", sembrava esclusa fino a ieri e sarebbe legata proprio alla necessità di garantire la presenza istituzionale della città al tavolo ministeriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Taranto, il sindaco Bitetti ritira dimissioni

