Tangenziale Est lavori in notturna per ridurre i disagi | cosa cambia fino al 14 agosto

Continua a non esserci pace per le strade di Roma, in particolare lungo la Tangenziale Est. Dopo la conclusione degli interventi lo scorso 24 luglio, una nuova fase di lavori è pronta a partire, inserendosi nel piĂą ampio piano di messa in sicurezza finanziato con i fondi del Giubileo 2025. Il tratto in direzione San Giovanni era giĂ stato interessato da interventi dal 16 al 24 luglio, durante i quali Anas ha provveduto alla sostituzione delle barriere acustiche. In quella fase, la chiusura totale della carreggiata per nove giorni aveva provocato non pochi disagi alla circolazione. Il sindaco Gualtieri, all'avvio dei lavori lo scorso anno, aveva dichiarato: "Siamo consapevoli dei disagi, ci scusiamo con i cittadini e con gli automobilisti, ma sono lavori indispensabili".

