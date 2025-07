Tajani ' liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D' Attanasio'

"È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l'italiano Carlo D'Attanasio ". Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'unità di crisi alla Farnesina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, 'liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio'

In questa notizia si parla di: tajani - liberato - papua - guinea

++ Tajani, 'liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio' ++; Assolto il velista italiano detenuto in Papua Nuova Guinea: è libero; Carlo D'Attanasio è stato liberato in Papua Nuova Guinea, arriva la conferma di Tajani.

Carlo D'Attanasio, Tajani: "È stato liberato in Papua Nuova Guinea" - Il velista pescarese condannato in Papua Nuova Guinea per traffico internazionale di stupefacenti, "è stato liberato dopo essere stato assolto". Segnala tg24.sky.it

Carlo D'Attanasio liberato, l'annuncio di Tajani: «Assolto in Papua Nuova Guinea» - "È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l'italiano Carlo D'Attanasio». Secondo ilmessaggero.it