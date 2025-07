Tajani | Italia in lista di proscrizione russa è sconcertante ma non ci facciamo intimidire – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 “Abbiamo convocato ieri nella Farnesina l'ambasciatore russo in Italia. Abbiamo manifestato profondo sconcerto del nostro Paese per questa lista di proscrizione dei russofobi, accuse assolutamente prive di qualsiasi fondamento.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani durante una conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Tajani chiama India e Pakistan: l’Italia si offre come ponte di dialogo dopo l’escalation militare - Il telefono della Farnesina ha squillato più volte questa mattina. Colloqui ad alta tensione. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato direttamente con i suoi omologhi di Nuova Delhi e Islamabad, Subrahmanyam Jaishankar e Muhammad Ishaq Dar.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani al vertice Nato: “L’Italia ha raggiunto il 2% del Pil in spese per la difesa” - L’Italia ha già informato gli alleati della Nato di aver raggiunto il 2 per cento del Pil in termini di spese per la difesa e la sicurezza.

Tajani: “Italia ha raggiunto 2% del Pil su Difesa, ma serve sforzo maggiore” - "Qua non si tratta di essere guerrafondai, la sicurezza è qualche cosa di molto più ampio della sola difesa e si deve spiegare ai cittadini", ha sostenuto il vicepremier, spiegando che all'Italia converrebbe investire il 3% del Pil sulla Difesa e il 2% sulla sicurezza L'articolo Tajani: “Italia ha raggiunto 2% del Pil su Difesa, ma serve sforzo maggiore” proviene da Il Difforme.

Russia, Tajani: "Accuse russofobia inaccettabili, non ci facciamo intimidire" - Per Antonio Tajani le accuse di russofobia nei confronti dell'Italia, arrivate da Mosca, sono "inaccettabili e prive di fondamento". Riporta msn.com

Antonio Tajani: "Non ci facciamo intimidire dalla lista nera dei russofobi" - Su Gaza il ministro degli Esteri ha comunicato di aver lavorato per gli aiuti umanitari a Gaza e saranno accolti 50 palestinesi e disposta una spesa di 5 milioni di euro per l'acquisto di alimenti da ... Scrive msn.com