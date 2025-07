Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi | Confermato il patto con la famiglia Ma i figli del Cavaliere escludono un coinvolgimento diretto

Un incontro di due ore a Cologno Monzese definito «molto positivo», che riafferma il legame tra la famiglia Berlusconi e il partito fondato dal Cavaliere. A confermarlo è Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e vicepremier, dopo aver incontrato Marina e Pier Silvio Berlusconi. Un vertice che – a poco più di un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi – rilancia la collaborazione tra l’universo familiare del leader scomparso e il partito da lui creato nel 1994. «È andata molto bene – ha detto Tajani all’ ANSA – un incontro molto positivo che riconferma la collaborazione stretta, il patto tra la famiglia Berlusconi e Forza Italia per il futuro». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tajani - berlusconi - famiglia - cavaliere

La dedica di Tajani a Berlusconi sui social a due anni dalla scomparsa: Sei sempre con me - (Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2025 "Sei sempre con me", la dedica di Tajani a Berlusconi con un viideo sui social a due anni dalla scomparsa del Presidente di Forza Italia.

Forza Italia non trema più e Antonio Tajani può stappare champagne. In ritardo, ma dai Berlusconi e dalla Fascina arrivano 700 mila euro - Il brivido non è durato molto, ma ora è arrivata la certezza: gli eredi di Silvio Berlusconi non hanno deciso di abbandonare al suo destino Antonio Tajani e Forza Italia, il partito che il Cavaliere ha fondato e sempre guidato fino all’ultimo suo giorno.

La famiglia Berlusconi salva (ancora) Forza Italia: al partito di Tajani arrivano 700mila euro - Milano – È possibile che, per un momento, Antonio Tajani e Forza Italia abbiano dovuto trattenere il fiato.

I giudizi che Pier Silvio Berlusconi ha espresso sulla leadership di Forza Italia non sono stati così teneri, in particolare nei confronti di Antonio... Vai su Facebook

Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Confermato il patto con la famiglia». Ma i figli del Cavaliere escludono un coinvolgimento diretto; La famiglia Berlusconi salva (ancora) Forza Italia: al partito di Tajani arrivano 700mila euro; Ora Marina Berlusconi tende la mano a Meloni: «Da me solo stima».

Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Confermato il patto con la famiglia». Ma i figli del Cavaliere escludono un coinvolgimento diretto - Il segretario azzurro dopo il faccia a faccia con i figli del Cavaliere: «Ci vedremo spesso, collaborazione importante per il futuro del partito». msn.com scrive

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi da Tajani: «Sostegno immutato, ma non scendiamo in politica» - In un incontro tra Marina e Pier Silvio Berlusconi e Antonio Tajani i figli dell'ex premier hanno confermato il loro sostegno a Forza Italia ribadendo la volontà di non scendere in politica. Secondo msn.com