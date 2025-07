Tajani annuncia un nuovo Manifesto delle libertà | Il centrosinistra non esiste più | puntiamo a quegli elettori delusi

Un nuovo “Manifesto delle libertà”, a oltre trent’anni da quello lanciato da Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo per settembre è stato Antonio Tajani, in una lunga intervista a Libero, che arriva nel giorno in cui, secondo i rumors, il segretario azzurro è atteso a Milano per un incontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi, alla presenza anche di Gianni Letta. Tajani lancia il nuovo “Manifesto delle libertà”. «Siamo al lavoro, il nostro coordinamento è guidato da Andrea Orsini che era un po’ il ghost writer di Berlusconi. Lavoreremo sui testi di Paolo Del Debbio, ascolteremo le categorie economiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

