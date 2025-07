Per chi desidera un utensile affidabile e pratico per i lavori di bricolage,¬†√® disponibile una promozione interessante su uno dei prodotti pi√Ļ versatili del settore: il seghetto alternativo a batteria Einhell TC-JS 18 Li viene ora proposto a 89,90 euro, rispetto al prezzo di listino di 119,95 euro. La confezione include tutto il necessario per iniziare subito, ovvero batteria, caricabatterie e una valigetta robusta per il trasporto e la conservazione. Scopri l‚Äôofferta Seghetto alternativo Einhell TC-JS 18 Li: caratteristiche tecniche e punti di forza. Appartenente alla gamma Power X-Change, il TC-JS 18 Li si distingue per la possibilit√† di condividere la stessa batteria con altri utensili Einhell, un aspetto che pu√≤ fare la differenza per chi ha gi√† scelto questa piattaforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taglia legno, metallo o plastica ovunque: il seghetto che non può mancare in casa tua (e costa meno!)