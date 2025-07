Sydney Sweeney e la pubblicità dei jeans | I miei geni sono fantastici Il problema dell’assonanza e le accuse | Propaganda nazista – Il video

Il tema dell’ ideologia woke è tra i cardini del dibattito pubblico americano ormai da diversi anni. L’ultimo caso, che ha letteralmente fatto esplodere i social media, è legato a due nomi noti a tutti: i jeans e l’attrice Sydney Sweeney. La 27enne, nota per The White Lotus e Euphoria, è la protagonista di un nuovo spot pubblicitario della marca American Eagle, che una parte dell’opinione pubblica ha bollato come «razzista» o addirittura «propaganda nazista». L’accusa, infatti, è di promuovere l’eugenetica e la supremazia bianca. Le parole contestate: «I miei geni sono blu». Sydney Sweeney in sé, ovviamente, non c’entra. 🔗 Leggi su Open.online

Sydney Sweeney ha solo indossato dei jeans. Bionda, occhi azzurri, fisico da modella. Risultato? Accuse di suprematismo, eugenetica, nazismo. Tutto per una pubblicità che ha funzionato: vendite alle stelle, titolo in borsa +10%. Altro che gli spot woke stile Ja Vai su Facebook

