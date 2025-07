SWITCH FPSLocker 2.30 | Novità Miglioramenti e Fix

FPSLocker, l’overlay che permette di impostare un refresh rate personalizzato e un limite FPS personalizzato nei giochi retail per Nintendo Switch, è stato aggiornato alla versione 2.3.0. Questa nuova release introduce diverse correzioni e miglioramenti, oltre a richiedere SaltyNX 1.4.0 o superiore per funzionare correttamente. Novità e Cambiamenti. Rimozione dell’opzione “Salva impostazioni”. Ora ogni modifica viene salvata automaticamente, eliminando la necessità di premere manualmente “Salva impostazioni”.. Fix e Miglioramenti. Correzione del bug nella funzionalità “Display Sync Docked” che non funzionava correttamente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [SWITCH] FPSLocker 2.3.0: Novità, Miglioramenti e Fix