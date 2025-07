Svolta sul San Leonardo il Comune cambia il progetto di riqualificazione | ecco come

Cambia quasi tutto del progetto di riqualificazione del giardino San Leonardo, da settimane al centro di un acceso scontro tra l’amministrazione comunale e ambientalisti, associazioni e collettivi universitari. La Johns Hopkins University e il Comune sono pronti a rimettere mano al Patto di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: leonardo - comune - cambia - progetto

"Leonardo era un ragazzo modello, aveva ricevuto una borsa di studio dal Comune di Vitorchiano" -  L'apertura della seduta del Consiglio Comunale di questa mattina è stata dedicata al ricordo di Leonardo Cristiani, il quindicenne scomparso tragicamente ieri in un incidente su viale Trieste.

Leonardo, il sindaco di Pomigliano convoca incontro al Comune - Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito della lettera inviata dalle RSU dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco (Napoli), l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha prontamente convocato per domani, mercoledì 26 giugno alle ore 12.

Leonardo: il sindaco di Pomigliano incontra domani lavoratori e sindacati in Comune - POMIGLIANO D’ARCO, 25 GIUGNO – A seguito della lettera inviata dalle RSU dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, l’Amministrazione Comunale ha prontamente convocato per domani, giovedì 26 giugno alle ore 12.

Grande successo per le tre serate di teatro in Piazza Sant’Anastasia promosse dall’Associazione Imperium, in collaborazione con il Centro anziani Lido di Fondi nell’ambito del cartellone ufficiale del Comune di Fondi “Estatissima 2025”. Dopo i due sold-out di Vai su Facebook

Svolta sul giardino San Leonardo: ecco come il Comune di Bologna cambia il progetto di riqualificazione; La “rigenerazione urbana” non risparmia nessuno. Il caso del giardino San Leonardo a Bologna; Come sarà la città del futuro? Parte il progetto Tirano che cambia.

Tra Leonardo e Bf progetto in comune per il Piano Mattei in Africa - Il Progetto smart agriculture, frutto del memorandum of understanding stretto a fine novembre tra Leonardo e Bf (già Bonifiche ferraresi), entra ufficialmente nel Piano Mattei, con un’intesa ... Secondo ilsole24ore.com

Da una cartina di Leonardo spunta un inedito progetto idraulico - Da una cartina di Leonardo spunta un inedito progetto idraulico Storico locale rilegge il significato di una mappa geografica CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 15 maggio 2025, 18:23 Redazione ANSA ... Lo riporta ansa.it