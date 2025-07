Milano, 31 luglio 2025 – Sono rimasti quattro giorni davanti ai cancelli della Deloro di Pieve Emaunele  da cui erano usciti in sciopero alla notizia del licenziamento di Fabio Orlando, 47 anni,  da un errore burocratico sui permessi 104, usati per assistere la moglie invalida. Deloro di Pieve, "svista formale sui permessi 104", soluzione concordata. E ora la doccia fredda Ieri sera, dopo una giornata di trattative, l'annuncio che il delegato sindacale della Fiom potrà rientrare al lavoro è stato accolto dall'applauso dalle lavoratrici e i lavoratori dell'azienda, come rende noto la stessa Federazione Impiegati Operai Metallurgici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Svolta alla Deloro: reintegrato l'operaio licenziato per un errore sui permessi della 104