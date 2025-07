Sushi a domicilio con hashish | la nuova trovata dei pusher a Roma

Agli agenti del VII Distretto San Giovanni di Roma sembravano normali confezioni di nigiri al salmone, ma in realtà dentro a quello che sembrava del cibo a domicilio si nascondevano panetti di hashish, ben confezionato e termosaldato. Lunedì sera gli agenti hanno arrestato un uomo di 45 anni con oltre mezzo chilo di stupefacente nascosto in una borsa frigo. Adesso è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non aveva convinto i poliziotti, che hanno notato l’auto in cui viaggiava domenica sera, una Fiat Panda a noleggio, in via Enna, nel quartiere Appio. Davanti alle divise l’uomo si è innervosito, riporta Repubblica Roma, facendo scattare i controlli e la sorpresa. 🔗 Leggi su Open.online