Supplenze 2025 settembre inizierà anche con Contratti fino ad aventi titolo su posti concorsi PNRR | si può accettare e poi cambiare con altro incarico

I docenti, che, a partire da settembre, accetteranno dalle Graduatorie di istituto una supplenza con la clausola "sino ad avente titolo sui posti accantonati per i vincitori del concorso PNRR", restano comunque convocabili per altre supplenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - settembre - titolo - posti

ATP COSENZA GPS 24/26 – DECRETO ESCLUSIONE GPS MANCANZA TITOLO DI ACCESSO Vai su Facebook

Corsi INDIRE/Università sostegno, concorsi scuola PNRR2 e prossimo bando PNRR3, supplenze 2026 da GPS: RISPOSTE AI QUESITI; Supplenze fino all'avente diritto sui posti destinati ai vincitori di concorsi per i quali non è ancora pubblicata la graduatoria di merito; Supplenza confermata per continuità : il contratto decorre dal 1° settembre 2025, fino al 30 giugno o 31 agosto 2026. Pillole di QuestionTime.

Supplenze GPS 150 preferenze: turno zero, continuità, presa di servizio. RISPOSTE AI QUESITI - Ultimi giorni per la compilazione della domanda per le max 150 preferenze: gli aspiranti inseriti in GaE e GPS sono chiamati a richiedere l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026. Secondo orizzontescuola.it

Ruolo da GPS sostegno 2025, nomine possibili già dal 1° agosto ed entro il 13. 5 giorni di tempo per accettare o rifiutare. Chi rinuncia non partecipa alle supplenze - 00 la domanda per la richiesta di nomina per il ruolo da GPS sostegno prima fascia + elenco aggiuntivo per l'anno scolastico 2025/26. Segnala orizzontescuola.it