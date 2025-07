l’andamento del box office di Superman del 2025 e il rilancio della DCU. Il film Superman, diretto da James Gunn, continua a registrare risultati positivi al botteghino, segnando un importante passo avanti per l’universo cinematografico della DC. La pellicola ha superato in incassi il celebre L’uomo d’acciaio di Zack Snyder, contribuendo a definire una nuova fase per la casa di produzione. risultati finanziari e record storici. Al 29 luglio 2025, il film ha raggiunto un incasso totale di oltre 292 milioni di dollari nel mercato interno, consolidando il suo ruolo come uno dei maggiori successi nazionali dedicati a Superman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Superman di james gunn batte man of steel al botteghino con un record