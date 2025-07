Superman avrà un sequel | la conferma di james gunn

nuove prospettive per il futuro di superman nel dc universe. Il successo di Superman, diretto da James Gunn, ha aperto nuovi orizzonti per l’universo DC. Nonostante l’assenza di annunci ufficiali, le dichiarazioni del regista e co-CEO di DC Studios fanno presagire un’intensa attività creativa in corso, con progetti che potrebbero ridefinire la figura dell’Uomo d’Acciaio e i personaggi collegati. status attuale e primi segnali di un sequel imminente. risultati al box office e interesse crescente. Il film con protagonista David Corenswet ha già superato i 500 milioni di dollari a livello mondiale, confermando il grande interesse del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Superman avrà un sequel: la conferma di james gunn

