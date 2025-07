"Qualche volta, in passato, è capitato che qualcuno avesse giocato qui da noi un biglietto vincente. Si trattava di cifre non banali, comprese fra i 10mila ed i 50mila euro, ma è la prima volta che qualcuno vince quasi mezzo milione di euro. Siamo felici per il vincitore e ci auguriamo che tutto ciò possa essere di buon auspicio, per noi e per chi vorrà giocare". Parola di Gabry Donzelli, titolare dell’edicola-ricevitoria di via Fratelli Cervi a Certaldo nella quale due giorni fa è stato centrato un "5+1" al Superenalotto. La combinazione vincente è stata 13 – 27 – 31 – 60 – 65 – 75, con il 39 come "numero jolly" ed il 69 come "superstar". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Superenalotto record: "Impossibile sapere chi è il vincitore"