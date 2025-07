Summer school in agricoltura Grande successo

ORVIETO - Si è conclusa la fase di sperimentazione della Summer school in Agricoltura sostenibile lanciata dall’amministrazione comunale e dalla fondazione Its Umbria Academy. La Summer school si è svolta dal 14 al 17, due giorni al Palazzo del vino e due in azienda, nel frantoio Ranchino e al vigneto didattico a Montefalco e ha raccolto l’adesione di tredici studenti. Nei prossimi giorni si svolgerĂ un incontro tra il sindaco e il direttore della fondazione Nicola Modugno (nella foto) per fare un bilancio di questa prima esperienza e decidere quali iniziativa intraprendere nel futuro. La Summer school è rivolta agli studenti del quarto e quindi anno delle scuole superiori e ai diplomati, è stata impostata anche con 20 ore totali di formazione con due giornate di lezione in aula negli spazi del Palazzo del vino e dei prodotti della terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Summer school in agricoltura. Grande successo

In questa notizia si parla di: summer - school - agricoltura - successo

