Sulemana sottolinea | Non sono qui per sostituire Lookman

Sulemana, nuovo attaccante dell'Atalanta, si è espresso su Lookman durante la conferenza stampa di presentazione all'Atalanta. COSE IN CHIARO – L'Atalanta oggi ha presentato Kamaldeen Sulemana, che ha voluto precisare una cosa: « Voglio precisare che non sono venuto per sostituire Ademola Lookman. È un grandissimo giocatore da cui voglio imparare molto. Io sono qui per giocare con lui e con gli altri, per aiutare la squadra a fare sempre meglio ». Ovviamente si riferisce alla trattativa tra Inter e Atalanta per l'attaccante nigeriano. La Dea, peraltro, si sta adoperando per ovviare ad un'eventuale partenza di Lookman con altri profili, come ad esempio Rowe.

Atalanta-Roma 2-1, le pagelle: Sulemana (7) segna il gol vittoria, Lookman (6,5) cinico, Cristante (7) la firma dell'ex - L'Atalanta batte 2-1 la Roma e si qualifica aritmeticamente per la prossima Champions League. I giallorossi crollano dopo 19 risultati utili consecutivi e complicano il discorso quarto posto,.

Lookman in partenza? Più spazio per Maldini, Samardzic e Sulemana: affinità , differenze e quei gol che mancano - Anche se l’ Inter non sembra in grado di alzare la quota dell’offerta sopra i 50 milioni che al momento l’ Atalanta richiede per chiudere la trattativa, le prospettive del momento sembrano porre Ademola Lookman potenzialmente più lontano che vicino a Bergamo.

Sulemana non perde tempo: l'Atalanta ha già il nuovo Lookman - Il ghanese Kamaldeen, dai piedi brasiliani, ha stregato Juric a Southampton. Il soprannome Kamaldeenho se l'è dato da solo: il dribbling è il suo punto di forza

