Sarà un Consiglio comunale orientato alla pianificazione del futuro quello che si terrà oggi alle 16. Il cuore della seduta sarà già in apertura, quando si discuterà della salvaguardia degli equilibri del bilancio comunale 2025, con relativi: assestamento generale, variazioni e ricognizione sullo stato d’attuazione dei programmi. In più ci sarà l’applicazione dell’avanzo vincolato e di quello per gli investimenti, con l’amministrazione che spiegherà a cosa destinerà le risorse a disposizione nell’anno in corso. Si parlerà anche di programma triennale dei lavori pubblici. Poi si passerà ad argomenti riguardanti l’urbanistica, a partire da un intervento per la cabina elettrica della Rsa Montefeltro, la proposta di installare un centro di sosta temporanea per le carcasse di ungulati provenienti da abbattimenti selettivi, costruendolo in deroga al Piano regolatore, e soprattutto ci sarà una riflessione sul progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’ex Fornace Volponi, con riferimento al bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sul piatto bilancio, fornace e urbanistica