Martina Oppelli, 50enne triestina, era affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni. In Italia le era stato negato per ben 3 volte l'accesso al suicidio medicalmente assistito Martina Oppelli, 50enne triestina affetta da oltre vent’anni da sclerosi multipla, è morta in Svizzera nella mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Suicidio assistito, Martina Oppelli morta in Svizzera, in Italia le era stato negato, l’appello: “Ogni dolore va rispettato, fate legge sensata” - VIDEO

