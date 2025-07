Suicidio assistito Martina Oppelli morta in Svizzera | era malata di sclerosi multipla

La triestina Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, è morta questa mattina all'età di 50 anni in Svizzera dove le è stato praticato il suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto è l'associazione Luca Coscioni che ha fornito assistenza logistica ed economica a Oppelli che lo scorso 4 giuggno "aveva ricevuto - si legge nella nota - il terzo diniego da parte della azienda sanitaria Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ndr) in merito alla verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito". E ancora: "secondo l'azienda sanitaria non era sottoposta ad alcun trattamento di sostegno vitale, nonostante la completa dipendenza dall'assistenza continuativa dei caregivers e da presidi medici (farmaci, catetere e macchina della tosse)". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Suicidio assistito, Martina Oppelli morta in Svizzera: era malata di sclerosi multipla

