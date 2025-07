Sui dazi di Trump l’Europa non ha vinto ma gli Usa hanno perso

L’accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea è stato frettolosamente raccontato come un’umiliazione di Bruxelles. Ma se guardiamo alle conseguenze economiche l’immagine cambia e l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sui dazi di Trump l’Europa non ha vinto, ma gli Usa hanno perso

In questa notizia si parla di: dazi - trump - europa - perso

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

DAZI: HA VINTO TRUMP, HA PERSO L’EUROPA - L’accordo tra Stati Uniti ed Unione Europea sui dazi è molto sbilanciato a favore di Trump. L’Europa forse... Vai su Facebook

Dazi e tasse: vince Trump, l’Europa ha già perso? Vai su X

Dazi di Trump al 15%: l’impatto su Europa e Italia; Sui dazi di Trump l’Europa non ha vinto, ma gli Usa hanno perso; Sui dazi la premier Meloni e l’Ue hanno perso tutto, anche l’onore.

Chi ha vinto e chi ha perso la partita dei dazi: Trump, von der Leyen e Germania esultano. E gli altri? - Ue il settore dell’agroalimentare Made in Italy e l’industria della difesa. Secondo msn.com

Sui dazi di Trump l'Europa non ha vinto, ma gli Usa hanno perso - L’accordo commerciale con gli Stati Uniti è stato frettolosamente raccontato come un’umiliazione di Bruxelles. Come scrive ilfoglio.it