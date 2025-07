Successo per In habit Modello di politiche ’Pet’

Si è concluso con grande successo il progetto europeo IN-HABIT, che ha visto Lucca distinguersi a livello internazionale come una delle prime cittĂ europee a porre il benessere animale al centro delle proprie politiche urbane. Finanziata dall’ Unione Europea e coordinata dal Comune, l’iniziativa ha trasformato Lucca in un modello di smart city attenta agli animali, all’ambiente e alla qualitĂ della vita. Fulcro del progetto è stata la realizzazione delle “animabili”, percorsi urbani accessibili e riconoscibili che collegano aree verdi, piste ciclabili e camminamenti esistenti, arricchiti da fontane con ciotole, panchine adatte anche agli animali e dispenser per deiezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo per "In habit". Modello di politiche ’Pet’

In questa notizia si parla di: successo - habit - modello - politiche

Successo per In habit. Modello di politiche ’Pet’; Lucca modello europeo per le politiche animali.

Lucca modello europeo per le politiche animali: concluso con successo e soddisfazione il progetto IN-HABIT - HABIT, che ha visto Lucca protagonista a livello internazionale tra le prime città europee ad aver scelto il benessere animal ... Segnala lagazzettadilucca.it

Marche: Antonini a forum Inlife, Regione modello sviluppo politiche ... - Le ultime da Radiocor 23 luglio, 00:22 Dazi: Confesercenti, incertezza ha gia' bruciato 5,7 mld di Pil, rischio altri 2 mld 23 luglio, 00:21 Borsa: accordo dazi Giappone spinge l'Europa, a Milano ... Da ilsole24ore.com