Sua sorella è morta nella strage di Corinaldo | La mia laurea per Benedetta e i bimbi

Fano, 31 luglio 2025 – Il premio di laurea in denaro devoluto per acquistare una strumentazione per i bambini sottoposti a cure palliative. Lo ha donato Francesco Vitali, il giovane di Fano colpito dalla perdita della sorella di 14 anni, Benedetta, morta nella strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, insieme ad altre cinque persone. Benedetta cercava di uscire dal locale dove una banda aveva spruzzato una sostanza urticante per rubare collanine ma fu travolta dalla folla in fuga. Due anni dopo Francesco ha perso anche la madre, Cinzia, a seguito di una malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sua sorella è morta nella strage di Corinaldo: “La mia laurea per Benedetta e i bimbi”

