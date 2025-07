Stuckler si allontana dall’Inter U23? Il ds del Vicenza ammette | Contiamo di chiudere nelle prossime ore

. Le parole di Zamuner. Si complica definitivamente la pista che avrebbe potuto portare David Stückler all’ I nter U23. L’attaccante classe 2004, reduce da una stagione da protagonista con la Giana Erminio in Serie C, è ora sempre più vicino al trasferimento al Vicenza, pronto a chiudere la trattativa nelle prossime ore. A confermare la volontà del club biancorosso è stato direttamente il direttore sportivo Giorgio Zamuner, che ai microfoni de Il Giornale di Vicenza ha dichiarato di essere al lavoro per rafforzare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stuckler si allontana dall’Inter U23? Il ds del Vicenza ammette: «Contiamo di chiudere nelle prossime ore»

