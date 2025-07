Stramaccioni si tuffa e salva due ragazze che stavano annegando | Me la sono vista brutta anch’io sono finito contro gli scogli

“Ho percepito subito il pericolo. Il bagnino non ce l’avrebbe mai fatta da solo“. Andrea Stramaccioni eroe per qualche ora in Puglia. L’ex allenatore dell’ Inter e oggi commentatore tecnico a Dazn si è reso protagonista di un gesto coraggioso mentre si trovava in vacanza sul Gargano, tra Peschici e Vieste (Foggia). Due ragazze di 19 e 17 anni erano infatti in difficoltà in acqua – visto il vento e il mare mosso di questi giorni in gran parte d’Italia – e continuavano a chiedere aiuto. A quel punto l’allenatore italiano ha aiutato il bagnino, tuffandosi in acqua tra le onde e soccorrendo una delle due ragazze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stramaccioni si tuffa e salva due ragazze che stavano annegando: “Me la sono vista brutta anch’io, sono finito contro gli scogli”

