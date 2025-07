Stramaccioni salva due ragazze in mare | Non sono un eroe l’ho fatto per istinto

Andrea Stramaccioni ‘eroe per caso’: in vacanza in Puglia ha salvato due ragazze in mare: «Non sono un eroe, ho fatto come se ci fosse un famigliare» Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e ora opinionista e seconda voce di DAZN per la Serie A, si è reso protagonista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stramaccioni salva due ragazze in mare: «Non sono un eroe, l’ho fatto per istinto»

