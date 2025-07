Stramaccioni in versione Baywatch | salva due ragazze dall’annegamento

Vieste, 31 luglio 2025 – Un salvataggio in stile ‘Baywatch’, anche se non era un film. Tutto è bene quel che finisce bene, si potrebbe dire in questi casi. Protagonista Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese e oggi opinionista tv molto apprezzato. Strama, come lo hanno sempre chiamato tutti gli interisti, si è reso protagonista di un salvataggio in mare in Puglia, dove due ragazze stavano rischiando l’annegamento. Il mare mosso, il ferimento di Stramaccioni e il salvataggio. Il fatto è successo lunedì 28 luglio quando Stramaccioni era in vacanza sul Gargano, tra Peschici e Vieste, in quella che sembrava una giornata come tutte le altre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stramaccioni in versione Baywatch: salva due ragazze dall’annegamento

