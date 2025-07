. Le parole dell’ex Inter. Durante una vacanza in Puglia, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’ Inter e dell’ Udinese e attuale opinionista televisivo, si è reso protagonista di un gesto eroico. Il tecnico romano, noto per aver guidato i nerazzurri nella stagione 20112012, ha salvato due ragazze in difficoltĂ tra le onde del mare, nonostante le proibitive condizioni meteo segnalate dalla bandiera rossa. Le due giovani, originarie di Bolzano, si erano incautamente avventurate a largo, non riuscendo piĂą a tornare a riva a causa della forza delle correnti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Stramaccioni al TG1: «Gli eroi sono altri, ma la vita è una! Voglio mandare questo messaggio ai ragazzi»