Strage del 2 agosto il Comune di Rimini partecipa alle cerimonie di commemorazione

Il Comune di Rimini ricorda la strage del 2 agosto con la doppia partecipazione alle cerimonie di commemorazione, a Rimini e a Bologna. Una presenza obbligatoria che unisce le due cittĂ in un ricordo doloroso: quello del 2 agosto 1980 quando alle 10,25 del mattino una bomba esplose alla stazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

