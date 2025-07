In questo numero della settimanale puntata di InsideRussia, ho voluto parlarvi di un “bene” che ha tanto segnato la vita dei cittadini sovietici e di quelli russi: l’automobile. Anche se per lungo tempo ottenere una macchina, nell’U, voleva dire mettersi in coda con la prospettiva di passarci anni, l’automobile ha segnato la storia del grande Paese, dai primissimi modelli degli anni Trenta, “copiati” delle americane Ford, a quelli piĂą recenti derivati dalle nostre Fiat. Una storia tutto sommato gloriosa, che ora però sta andando incontro alla fine. I russi non comprano piĂą automobili russe e tutto perchĂ©. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Storia gloriosa e fine un po’ triste dell’industria russa dell’auto