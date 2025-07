Stop ai medici gettonisti rischio ospedali senza personale

A partire da oggi 31 luglio 2025, gli ospedali non potranno piĂą assumere i cosiddetti “ medici a gettone “. Si tratta di professionisti, spesso organizzati in cooperative, che prestano i loro servizi alle strutture sanitarie per periodi limitati. Una pratica molto diffusa in tutta Italia, che però ha un costo elevato. Per questa e altre ragioni il Governo li ha vietati, ma diversi ospedali denunciano che le tempistiche di questa operazione potrebbero causare problemi seri. Ad agosto molti medici sono in ferie e le strutture, senza la possibilitĂ di fare nuovi contratti, potrebbero andare in difficoltĂ . 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stop ai medici gettonisti, rischio ospedali senza personale

