Stop a caddy e risciò Il centro può respirare Ok quasi bipartisan | Siamo i primi in Italia

Firenze è la prima città in Italia a vietare, all’interno del suo centro storico, la circolazione di caddy, risciò o altri mezzi atipici. La grande novità è stata approvata in Consiglio comunale: il nuovo regolamento "per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico " è dunque realtà ma diventerà operativo dal 15 ottobre. Esulta la sindaca Sara Funaro che parla di "una misura attesa per tutelare decoro, sicurezza e vivibilità del centro storico". "Era un’urgenza non più rinviabile", ha spiegato in aula l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini. "La città non può essere governata dal turismo, deve governare il turismo – ha rincarato la dose l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop a caddy e risciò. Il centro può respirare. Ok (quasi) bipartisan: "Siamo i primi in Italia"

In questa notizia si parla di: centro - caddy - risciò - italia

Firenze, viaggio in centro tra caddy e risciò: minitour, mance e velocità. Per un’ora? 40 euro - Firenze, 1 giugno 2025 – Pantaloncini e maglietta, occhiali da sole e capelli al vento. In gruppo, a bordo di golf car che si muovono veloci come formichine.

Tutti pazzi per caddy e risciò. Ma il centro diventa giungla. Slalom pedoni, clacson e caos: "E le ambulanze rischiano" - di Antonio Passanese C’era un tempo in cui Firenze si poteva attraversare a piedi, lentamente, respirando la storia incastonata nei suoi vicoli, con l’eco lieve dei passi sul lastricato e lo scampanellio delle biciclette.

Firenze, protesta di risciò e caddy sotto Palazzo Vecchio contro il divieto di circolazione nel centro storico - Operatori del servizio riservato ai turisti hanno protestato contro il nuovo regolamento per disciplinare il trasporto nell'area Unesco e dare regole certe

Novità sul #TurismoSostenibile! Firenze: stop a risciò e caddy, arrivano navette elettriche nel centro UNESCO ?Nepal: biogas e sacchi per proteggere l’Himalaya UE: 410M€ alla Spagna per turismo e eco-edilizia Scopri di più https://enit.it/it/news- Vai su X

Firenze, stop a risciò e caddy nel centro storico: cosa prevede il nuovo regolamento Vai su Facebook