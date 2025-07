Stipendio docenti e ATA agosto 2025 importo visibile in area riservata NoIPA Niente compenso per incarichi aggiuntivi

Nell'area riservata di NoIPA è visibile l'importo della mensilità di agosto spettante ai docenti e al personale ATA con contratto al 31 agosto (i docenti al 30 giugno sperano nel rinnovo dal 1° settembre). L’importo rimane più o meno in linea con quello del mese precedente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contratto scuola 2022-24, Aran punta a chiudere prima di agosto per aumenti stipendiali a novembre. Cifre medie: 150 euro per i docenti e 130 per gli ATA - L'Aran ha fissato una scadenza cruciale per il contratto scuola 2022-24: se l'accordo con i sindacati non verrà raggiunto prima delle ferie estive, gli aumenti stipendiali slitteranno inevitabilmente ai primi mesi del 2026.

Carta docenti dal 2025/26 fino a 500 euro anche per i precari al 31 agosto, ancora esclusi i contratti al 30 giugno - Il decreto Scuola n. 45/2025 ha esteso in maniera strutturale anche ai docenti con contratto al 31 agosto la carta docente, assegnata ogni anno ai docenti per l'autoformazione e l'aggiornamento professionale.

Percorsi abilitanti docenti, 8 agosto data ultima per vincitori concorso PNRR1, 19 novembre per chi deve partecipare al concorso PNRR3. NOTA MIM -MUR - Nota MIM - MUR n. 786 del 28 maggio 2025 sulle tempistiche per la conclusione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l' anno accademico 2024/25.

Stipendio docenti e ATA luglio 2025, importo visibile nell'area riservata di NoiPA. Bonus fiscale e indennità di vacanza contrattuale all'1%

