Stipendi quali sono aumentati? Salari a +3,5% Gli aumenti dall' industria alle forze dell' ordine e i ministeri In sei mesi dieci rinnovi di contratti

La prima metĂ dell?anno è stata un periodo di intensi negoziati nel mondo del lavoro. Una frenesia che ha permesso di recepire dieci contratti nell?arco di sei mesi.

Referendum, Renzi “Il dramma di oggi sono stipendi, non licenziamenti” - MILANO (ITALPRESS) – “Se vincono i sì al referendum sul Jobs Act non torna l’articolo 18, torna la legge Monti-Fornero.

Perché a Monza e in Brianza si lavora di più che nel resto d'Italia (ma sono più alti anche gli stipendi): la classifica - Stacanovisti, infaticabili, instancabili. Potrebbero essere questi i tre aggettivi adatti a descrivere la fotografia dei monzesi e dei brianzoli al lavoro che emerge dall'analisi dell'ufficio studi della Cgia, l'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre.

Aurelia bis, buone notizie. Gli stipendi sono in arrivo: "Ora il piano industriale" - Due mesi di stipendio arretrati in arrivo per i 14 operai di Ici Costruzioni impegnati nella realizzazIone dello stralcio A del terzo lotto della Variante Aurelia.

I salari reali sono tornati a crescere nel 2024. Lo conferma l’Ocse, indicando aumenti superiori all’inflazione. Ma non solo, aumenta anche la fiducia delle famiglie e ripartono i consumi. A calare è solo la credibilità della sinistra. Vai su Facebook

I salari reali in Italia sono del 7,5% inferiori rispetto al 2021: i dati dell'Ocse

Tra i Paesi Ocse l'Italia registra la maggiore perdita di potere d'acquisto, "Il calo più significativo dei salari reali"