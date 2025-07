Stipendi | chi ha l' aumento di 558 euro lordi mensili con 9.400 euro di arretrati

Un aumento lordo di 558 euro al mese e più di 9mila euro di arretrati per alcuni dipendenti pubblici. È stata siglata nei giorni scorsi all'Aran (l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

