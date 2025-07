Stelle in gioco | il progetto per l’inclusione dei bambini con bisogni speciali

L’assessore all’Istruzione Federico Pirone ha fatto visita al centro ricreativo estivo organizzato dal Comune di Udine presso la scuola primaria via Divisione Julia. Accompagnato dalla presidente della cooperativa Hattivalab, Paola Benini, dalla vicepresidente di Aracon in rappresentanza dell’RTI aggiudicatario del servizio Cristina Fabris, e dal dirigente del servizio istruzione, l’assessore ha incontrato, come ogni anno, i bambini nel corso delle attivitĂ estive, e con l’occasione, ha avuto modo di verificare l’andamento del nuovo progetto sperimentale attivato in collaborazione tra l’amministrazione comunale e la cooperativa. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Stelle in gioco: il progetto per l’inclusione dei bambini con bisogni speciali

