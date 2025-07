Stefano De Martino innamorato di Caroline Tronelli | baci e coccole E la famiglia di lei approva

Procede a gonfie vele l’amore fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi sembra aver trovato finalmente la persona giusta per lui e sta vivendo un’estate all’insegna della passione con la nuova compagna. Stefano De Martino e Caroline Tronelli innamorati. 35 anni e una carriera in ascesa in televisione, Stefano De Martino sembra innamoratissimo della sua Caroline Tronelli. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Oggi, fra baci, carezze e tanta passione. Secondo fonti vicine alla coppia la relazione sarebbe già diventata importante e i due sarebbero legati da un sentimento profondo e vero. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino innamorato di Caroline Tronelli: baci e coccole. E la famiglia di lei approva

In questa notizia si parla di: stefano - martino - caroline - tronelli

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo - Scopri i dettagli inediti sulle feste super-esclusive di Stefano De Martino nella sua villa milionaria a Napoli.

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Dopo la recente paparazzata divenuta virale sui social, si è iniziato a vociferare di un possibile flirt in corso tra Stefano De Martino e Angela Nasti, ex volto di Uomini e Donne.

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata? - Stefano De Martino è senza dubbio l’uomo del momento e ogni sua apparizione scatena subito il gossip.

Ormai fa coppia fissa con Stefano De Martino. Caroline Tronelli è figlia di facoltosi imprenditori napoletani. Cosa sappiamo della ragazza Vai su Facebook

Vacanze d’amore per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la nuova coppia dell’estate 2025. Dopo settimane di indizi social, arriva la conferma: tra mare, baci e sguardi complici, i due non si nascondono più. E mentre la relazione diventa pubblica, sp... Vai su X

Stefano De Martino conferma la storia con Caroline Tronelli, il bacio davanti ai paparazzi: È la donna giusta; Stefano De Martino innamorato di Caroline Tronelli: baci e coccole. E la famiglia di lei approva; Stefano e Caroline, la passione esplode in hotel tra baci, topless e coccole. “Hanno la benedizione della famiglia di lei”.

Stefano De Martino conferma la storia con Caroline Tronelli, il bacio davanti ai paparazzi: “È la donna giusta” - Stefano De Martino farebbe sul serio Caroline Tronelli, la giovane che sta frequentando da pochi mesi. Lo riporta fanpage.it

Stefano De Martino: “Noi uomini non capiremo mai le donne” ma con Caroline è la felicità - Le foto di Stefano de Martino e Caroline Tronelli da soli in Sicilia, le parole del direttore di Oggi: è davvero la felicità? Da ultimenotizieflash.com