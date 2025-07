Stefano De Martino ed il suo nuovo amore cosa emerge dall’ultima indiscrezione

Stefano De Martino: tra il successo del tour e un nuovo amore che fa parlare, cosa emerge dall’ultima indiscrezione. Stefano De Martino non si ferma mai. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con il suo stile fresco e ironico alla conduzione, oggi è protagonista anche di un nuovo tour teatrale che sta registrando sold out in tutta Italia. Ma mentre i riflettori si accendono sul suo talento sul palco, a far chiacchierare è anche la sua vita privata: sembra infatti che il cuore del conduttore napoletano abbia ricominciato a battere per qualcuna. Leggi anche Helena Prestes non si ferma e conquista un nuovo traguardo professionale Cosa emerge. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Stefano De Martino ed il suo nuovo amore, cosa emerge dall’ultima indiscrezione

