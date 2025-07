Startup deep-tech guidate da donne | finanziamenti equity-free fino a 55mila euro

C’è tempo fino al prossimo 21 agosto per partecipare alla Open Call #1 di Open Horizons, il programma europeo che collega grandi aziende e startup digitali e deep?tech di leader donne, offrendo un percorso di open innovation per accelerarne la crescita e l’accesso al mercato. L’iniziativa, finanziata nell’ambito di Horizon Europe,  mette a disposizione 335.000 euro di finanziamenti equity?free, con  un massimo di 55.000 euro  per ciascuna startup selezionata. Le imprese partecipanti lavoreranno su  sfide tecnologiche reali proposte da corporate partner, affrontando temi strategici come Intelligenza Artificiale, energia, cybersecurity, advanced computing, green tech, materiali innovativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it