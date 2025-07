Star wars | il miglior gioco in arrivo su nintendo switch 2

annuncio ufficiale di star wars outlaws su nintendo switch 2. Durante l'ultima diretta di Nintendo, è stato rivelato un importante aggiornamento riguardante uno dei titoli più attesi della saga di Star Wars. La notizia principale riguarda l'arrivo imminente di Star Wars Outlaws sulla console Nintendo Switch 2, suscitando grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati di videogiochi. dettagli sull'annuncio e le implicazioni per il franchise. la presentazione durante la diretta di Nintendo. Nella trasmissione live, disponibile su YouTube, è stato annunciato che Star Wars Outlaws sarà presto disponibile anche sulla nuova generazione di console Nintendo.

Star Wars Outlaws: Gold Edition in arrivo il 4 settembre su Nintendo Switch 2! Vesti i panni della fuorilegge Kay Vess e affronta il crimine tra i pianeti più pericolosi della galassia, in un'avventura open-world ambientata tra The Empire Strikes Back e Return of

Star Wars Outlaws - Nintendo Switch 2 Trailer di annuncio; Star Wars Outlaws per Nintendo Switch 2 sarà su una scheda con chiave di gioco con download obbligatorio; Star Wars Outlaws: il nuovo DLC A Pirate’s Fortune arriva il 15 maggio e da settembre su Nintendo Switch 2.

