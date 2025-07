Stankovic già protagonista? Prima convocazione con il Club Brugge

In Belgio credono tantissimo nelle potenzialità di Aleksandar Stankovic e lo stesso fa l’Inter. Il serbo ha ricevuto la sua prima convocazione con il Club Brugge. FIDUCIA – Aleksandar Stankovic si è trasferito dall’Inter al Club Brugge per circa 10 milioni di euro con due clausole di riacquisto a favore della Beneamata. Una da 23 milioni di euro esercitabile nel 2026 e una da 25 che può essere esercitata nel 2027. Domani il Bruges sfida il KV Mechelen e il giocatore serbo è stato convocato dall’allenatore Nicky Hayen. Stankovic riceve la prima convocazione al Club Brugge. GIOCATORI CONVOCATI – Simon Mignolet; Nordin Jackers; Dani van den Heuvel; Joaquín Seys; Jorne Spileers; Vince Osuji; Brandon Mechele; Bjorn Meijer; Zaid Romero; Raphael Onyedika; Ludovit Reis; Hugo Siquet; Hugo Vetlesen; Lynnt Audoor; Cisse Sandra; Hans Vanaken; Micha? Skóra?; Aleksandar Stankovic; Christos Tzolis; Nicolò Tresoldi; Romeo Vermant; Carlos Forbs Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ( Inter-News ) e il link al contenuto originale ( ) © Inter-News. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic già protagonista? Prima convocazione con il Club Brugge

In questa notizia si parla di: stankovic - prima - convocazione - club

L’Inter riscatta Stankovic e valuta Pio Esposito: entrambi rimangono in prima squadra? – CdS - Nel mosaico del mercato nerazzurro, un capitolo importante riguarda anche i giovani cresciuti nel vivaio.

Tornano i giocatori ad Appiano Gentile, rilancio in arrivo per Lookman, l'annuncio della Gazzetta su Leoni non solo. ? Entra nel Club:... Vai su Facebook

L'Inter lo controriscatta ma non lo porta al Mondiale, futuro in bilico per il figlio d'arte; Samp, attacco contato. Società , Ferrero non vuole cedere; Stankovic già protagonista? Prima convocazione con il Club Brugge.