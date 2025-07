Stalli per disabili sempre occupati | Cerchiamo una soluzione con Ausl

La questione dei parcheggi alla Casa della Comunità di Bondeno continua a tenere banco, con numerosi cittadini che lamentano gravi difficoltà nel trovare posti auto, in particolare quelli riservati ai disabili, e invocano controlli più stringenti per chi occupa tali spazi senza averne il diritto. La situazione, già complessa, è stata recentemente aggravata da un episodio che ha visto un avvocato, Luca Longhi, lamentare l'impossibilità di accompagnare la madre invalida a una visita a causa della mancanza di posti disponibili, sottolineando come la disposizione "a lisca di pesce" degli stalli non sia sufficiente a garantire la disponibilità.

In questa notizia si parla di: disabili - stalli - occupati - cerchiamo

