La casa di tutti, un luogo aperto quasi tutti i giorni, per regalare emozioni, custodire ricordi, sorrisi, lacrime. È il teatro dell’Aquila che si prepara già per la nuova stagione invernale, l’ultima da sindaco per Paolo Calcinaro, che spiega come col teatro "parliamo di vita della città, di economia, di turismo". Micol Lanzidei parla di un "teatro condominiale che nasce non dalla volontà delle istituzioni ma per la gente, per la comunità, è centro di incontro, formazione e crescita. Da gennaio a dicembre 2024 abbiamo avuto 108 spettacoli, fino a giugno di quest’anno il teatro è stato già aperto settantotto volte, in totale, nel 2024, i giorni di apertura sono stati 262, questo dà la misura di quanto questo posto sia il motore sociale, culturale ed economico della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stagione teatrale, ecco il cartellone. Il sindaco: "Qui batte il cuore della città". I grandi nomi fra classico e contemporaneo